Morte Maradona: il San Paolo terrà le luci accese per tutta la notte per commemorare la scomparsa del Pibe de Oro

Come riporta Sky Sport, il San Paolo rimarrà illuminato tutta la notte in omaggio a Diego Armando Maradona. È il primo gesto d’affetto voluto dal Napoli per il suo campione, scomparso qualche ora fa.