Morte Maradona, in Argentina riparte il processo: la famiglia chiede giustizia per il Pibe de Oro

Morte Maradona, riprende il processo sulla scomparsa del Pibe de Oro: la famiglia invoca giustizia. I dettagli

«La famiglia cerca solo giustizia», ha dichiarato Verónica Ojeda. È ripreso oggi, martedì 14 aprile, il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020 durante la degenza domiciliare successiva a un delicato intervento alla testa per la rimozione di un ematoma. A quasi sei anni dalla morte del Pibe de Oro, i familiari continuano a chiedere chiarezza e responsabilità.

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A Buenos Aires – riferisce l’ANSA – il procedimento è ripartito nella sede del tribunale di San Isidro, alla presenza delle figlie Dalma, Giannina e Jana, dell’ex moglie Verónica Ojeda e delle sorelle Rita, Ana e Claudia. Proprio Ojeda, entrando in aula, ha ribadito: «La famiglia cerca solo giustizia e che si concluda una volta per tutte il processo». Sul banco degli imputati figurano sette persone ritenute coinvolte nella gestione sanitaria dell’ex fuoriclasse del Napoli.

Il nuovo processo arriva dopo l’annullamento del precedente, invalidato per irregolarità attribuite alla giudice Julieta Makintach, coinvolta in riprese non autorizzate di una miniserie sul caso. Ora a giudizio ci sono i sette membri dell’équipe medica che seguiva Maradona nel novembre 2020: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Díaz, l’infermiere Ricardo Almirón, il coordinatore Mariano Perroni, la responsabile Swiss Medical Nancy Forlini e il medico clinico Pedro Di Spagna. La famiglia attende che il processo faccia finalmente luce sulle responsabilità.

PAROLE DEL PM ALL’ANSA – «Quella di Maradona è stata una morte annunciata, gli imputati lo hanno abbandonato alla sua sorte condannandolo alla morte. Il mondo ha visto com’era il corpo di Diego dopo la morte, non hanno fatto nulla. Diego Maradona ha iniziato a morire 12 ore prima della sua vera morte, se lo avessero portato in una clinica durante quelle ore si sarebbe salvato … è stata un’indifferenza letale e criminale».