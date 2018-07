Calciomercato Juve: Mourinho manda un messaggio a Paul Pogba. Una frecciatina che rischia di creare una frattura insanabile

Anche quando i giocatori sono assenti José Mourinho non perde l’occasione per stimolarli. O, in alcune circostanze, per metterli alla porta. In questo caso il mago di Setubal ha parlato di Paul Pogba, asso del Manchester United nonché fresco vincitore del Mondiale con la Francia. Lo ha fatto da protagonista, lo ha fatto con grandissima qualità, che i francesi hanno apprezzato. E anche in Inghilterra i tifosi dei Red Devils hanno strizzato l’occhio.

Mou ha affrontato l’argomento, parlando del centrocampista classe ’93, che la Juve sogna di riportare a Torino: «Non credo che sia una questione di tirare noi fuori il meglio da Pogba, piuttosto penso che sia lui a dover dare tutto quello che ha. Credo che il mondiale sia l’habitat perfetto per uno come lui per dare il meglio. È rinchiuso in ritiro per un mese e non può pensare ad altro che al calcio. Sul campo, isolato dal mondo, si può concentrare solo sul pallone, il che può solo motivarlo. Durante il campionato c’è una partita semplice, poi un big match, poi otto partite semplice e si perde la concentrazione».

Un modo per spronarlo o per metterlo alla porta? Intanto la Juve sogna il grande colpo. Se dovesse partire Pjanic chissà…