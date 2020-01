Mourinho su Eriksen: «Non è ancora arrivata un’offerta. Domani gioca»

Mourinho parla di Eriksen: «Dobbiamo ricevere un’offerta che ancora non è arrivata. Non è concentrato ma domani gioca»

L’Inter è in pressing sul Tottenham per acquistare Christian Eriksen. Giorni decisivi per la possibile riuscita dell’affare tra gli Spurs e i nerazzurri. Intanto il tecnico degli inglesi, Josè Mourinho, ha fatto chiarezza in conferenza:

«Eriksen? Devi chiedere all’agente che ne sa più di me. Devono fare un’offerta che ancora non è arrivata. È normale che il giocatore non sia concentrato ma domani gioca».