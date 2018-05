De Laurentiis ha parlato del mercato del Napoli, annunciando l’acquisto di un giocatore da 20 gol: si tratta di Moussa Marega del Porto?

«Ripartire da zero? No, perché abbiamo una rosa di giocatori importanti, qualcuno ha clausole rescissorie, potrebbe andare via, però già stiamo lavorando con Giuntoli per ingaggiarne altri ancora più importanti. Abbiamo preso un giocatore che sta giocando in un altro campionato e che ha già fatto 20 gol. Non è che stiamo lì senza fare nulla, lo stesso Younes fa parte di questi investimenti. Stiamo programmando la prossima stagione, al di là di chi sarà l’allenatore» ha detto Aurelio De Laurentiis in un’intervista fiume alla Gazzetta dello Sport.

Di chi parla il presidente? In altre interviste ha frenato i facili entusiasmi parlando di interesse e non di colpo già chiuso per un giocatore da 20 gol. Secondo alcuni, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Moussa Marega, centravanti del Porto, autore di 22 gol in 27 presenze in questo campionato. I centravanti dei lusitani sono spesso molto prolifici e hanno molto appeal all’estero. Calciatore francese naturalizzato maliano, attaccante del Porto e della nazionale maliana, classe ’91, Marega, dopo alcuni anni non semplici tra Francia e Portogallo, ha spiccato il volo con il Porto. Dopo il prestito al Vitoria Guimaraes, ha convinto il club di Pinto da Costa a puntare su di lui e la scommessa è riuscita: 23 gol in stagione in 38 presenze, 22 in campionato. Il centravanti del Porto potrebbe essere il colpo a sorpresa del Napoli.