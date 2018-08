L’Inter lavora su Modric e Vidal ma valuta anche le alternative. Nel mirino ci sono Moussa Sissoko, Rabiot, Kovacic e Barella

Luka Modric è il sogno, Arturo Vidal la prima alternativa. Non mancano però gli altri nomi per il centrocampo dell’Inter. Spalletti ha chiesto esperienza e qualità e il ds Ausilio ha sondato il mercato alla ricerca del giusto acquisto per rinforzare la mediana. Joao Mario andrà via ma un ex nerazzurro, Geoffrey Kondogbia, potrebbe lasciare il Valencia per firmare con il Tottenham. Il giocatore ha una clausola da 80 milioni e il club inglese sta valutando se pagare l’importo della clausola. Una mossa che porterebbe benefici anche per l’Inter che incasserebbe il 25% sulla rivendita, circa 14 milioni di euro.

In questo modo, secondo Tuttosport, Geoffrey Kondogbia potrebbe servire un doppio assist d’oro all’Inter: oltre a incassare una buona somma, il club nerazzurro potrebbe ottenere dei benefici sul fronte Moussa Sissoko. Il centrocampista francese rimane un pallino del club interista e l’arrivo di Kondogbia al Tottenham potrebbe spalancare le porte alla cessione del suo connazionale. Sempre vivi i contatti con il Real Madrid per Mateo Kovacic e con il Cagliari per Nicolò Barella. Piace anche Adrien Rabiot, legato da un solo anno di contratto al PSG.