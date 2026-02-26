Moviola Atalanta Borussia Dortmund, il Var salva Sanchez: il giudizio dei giornali

Moviola Atalanta Borussia Dortmund, il Var salva Sanchez dall’erroraccio sul finale: il giudizio dei giornali sugli episodi dubbi del match

La direzione arbitrale del fischietto spagnolo Sanchez durante la delicata sfida dei playoff di Champions League non ha convinto la stampa. L’analisi degli episodi di Atalanta Borussia Dortmund evidenzia una netta bocciatura da parte dei principali quotidiani sportivi nazionali, che criticano in modo unanime una gestione della gara decisamente incerta e salvata in extremis dall’intervento provvidenziale della tecnologia.

L’episodio chiave della partita si è verificato proprio allo scadere, esattamente al minuto 4 di recupero. Dopo un rinvio errato del portiere Kobel, il centrocampista Pasalic ha servito rapidamente un pallone al centro dell’area. L’attaccante Krstovic ha anticipato tutti di testa, ma è stato colpito in pieno volto da Bensebaini, intervenuto in modo estremamente scomposto con il tacco nel disperato tentativo di spazzare la sfera. Inizialmente, il direttore di gara non ha incredibilmente ravvisato alcuna infrazione in area. Soltanto dopo l’indispensabile richiamo del Var e la successiva attenta revisione al monitor, ha finalmente concesso il netto calcio di rigore all’Atalanta. L’intervento falloso è costato al difensore la seconda ammonizione e la conseguente e inevitabile espulsione dal terreno di gioco.

I voti assegnati dai giornali rispecchiano fedelmente la prestazione ampiamente insufficiente. La Gazzetta dello Sport attribuisce un severo 5,5, sottolineando come il metro di giudizio adottato durante i 90 minuti non abbia mai convinto del tutto gli addetti ai lavori. Il Corriere dello Sport e Tuttosport sono ancora più duri, punendo l’arbitro con un netto 5 in pagella. Viene evidenziata la gravità del clamoroso errore sul rigore finale e una gestione disciplinare apparsa spesso caotica, chiusa con ben 27 falli fischiati e 5 cartellini gialli estratti.

Oltre al discusso e turbolento finale, la stampa ha promosso a pieni voti le altre decisioni importanti prese sul campo. La rete del vantaggio di Scamacca è stata giudicata perfettamente regolare. Allo stesso modo, è stato convalidato il meritato 2-0 siglato da Zappacosta, nato da un recupero considerato molto pulito sul pallone. Posizioni corrette anche in occasione delle veloci trame offensive, confermando in via definitiva l’ottimo trionfo europeo del club bergamasco.