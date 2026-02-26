Moviola Bologna Brann: rosso diretto a Sorensen e un rigore negato. Gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Bastien

Moviola Bologna Brann: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Bastien, valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2025/26

La delicata sfida europea tra Bologna e Brann, terminata con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa grazie al siluro decisivo di Joao Mario, ha offerto diversi spunti per la moviola. A dirigere l’incontro è stato Benoit Bastien, il quale ha dovuto gestire un match a tratti spigoloso, prendendo decisioni che hanno pesantemente indirizzato l’inerzia della gara in favore degli uomini di Vincenzo Italiano.

Il caso del primo tempo: tocco di mano nell’area del Brann

L’episodio che ha scatenato le maggiori proteste del pubblico bolognese si è verificato al 23′ del primo tempo. Sugli sviluppi di un’azione insistita dei rossoblù, si è registrato un evidente tocco di mano da parte di un difensore norvegese all’interno dei propri sedici metri.

Nonostante le vibranti richieste dei giocatori di casa, Bastien, forte della sua visuale, ha lasciato proseguire il gioco considerando l’intervento del tutto regolare e non punibile. Il VAR ha silenziato la revisione, avallando la scelta di campo del direttore di gara.

La svolta del match: l’espulsione di Sorensen

Il momento chiave della partita, dal punto di vista disciplinare, è arrivato al 37′. L’arbitro francese non ha avuto alcun dubbio nell’estrarre il cartellino rosso diretto all’indirizzo di Jacob Lungi Sorensen. Un’espulsione che ha lasciato i norvegesi in inferiorità numerica per quasi un’ora di gioco, permettendo al Bologna di dominare il possesso palla e schiacciare gli avversari nella propria metà campo.

La gestione dei cartellini gialli

Per mantenere il controllo del match, Bastien ha fatto ricorso ai cartellini gialli in momenti strategici, sanzionando soprattutto i falli tattici e le entrate in ritardo:

Martin Vitik è stato ammonito al 28′ per un’entrata decisa.

è stato ammonito al 28′ per un’entrata decisa. Federico Bernardeschi ha incassato il giallo al 41′, culmine di una serie di contrasti al limite.

ha incassato il giallo al 41′, culmine di una serie di contrasti al limite. Nel finale (80′), è finito sul taccuino dei cattivi anche Riccardo Orsolini, sanzionato poco dopo il suo ingresso in campo.

Nel complesso, la direzione di Bastien è risultata coerente e decisa, seppur macchiata dal dubbio sull’episodio da rigore nel primo tempo che avrebbe potuto sbloccare la gara con largo anticipo.