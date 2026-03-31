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Moviola Bosnia Italia, gli episodi chiave della finale dei playoff Mondiali! Tutti i dettagli
Moviola Bosnia Italia, ecco tutti gli episodi chiave e dubbi della finale dei playoff Mondiali. Tutti i dettagli qui
L’Italia affronta la Bosnia nella finale dei playoff Mondiali. In caso di vittoria, gli Azzurri staccheranno il pass per ritorno alla Coppa del Mondo dopo dodici anni. Dirige la gara il francese Clément Turpin. Ecco cosa è successo nella partita.
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LA MOVIOLA
PRIMO TEMPO
Il primo fallo Turpin lo fischia a favore dell’Italia, lo prende Kean. Al 19′ timidissime proteste dei padroni di casa su un’ipotesi di mani in area di rigore, non c’è assolutamente nulla. Gara intensa, però estremamente corretta. Pubblico inferocito attorno alla mezzora con Mancini, accusato di perdere tempo su una rimessa laterale. Al 35′ colpo alle spalle su Calafiori: Turpin fischia il fallo e nulla di più. Perplesso Retegui per un fischio di Turpin in protezione palla, in effetti Muharemovic non sembra avere subito nulla di irregolare. Al 39′ l’arbitro opta per un’altra decisione discutibile quando non prende provvedimenti su una prolungata trattenuta su Mancini. A 4 minuti dall’intervallo rosso diretto di Bastoni che interviene in tackle totalmente fuori tempo su Memic lanciato verso la porta. Si va al riposo con 12 falli complessivi: 7 da parte della Bosnia, 5 commessi dagli azzurri.