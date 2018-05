Gli episodi discussi del posticipo della 36ª giornata di Serie A. Moviola Cagliari-Roma: gli episodi col Var e le ultimissime

Il posticipo della 36ª giornata di Serie A ha messo di fronte Cagliari e Roma (Leggi anche: Cagliari-Roma: cronaca live). Alla Sardegna Arena, gara combattuta da due squadre che non hanno ancora raggiunto i rispettivi obiettivi. Il Cagliari lotta per la salvezza e si ritrova al terzultimo posto, i giallorossi vogliono un posto in Champions. Gara diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Moviola Cagliari-Roma: gli episodi.

Episodio discusso al 27′ della ripresa: recupero palla di Kolarov su Farias. Il difensore è intervenuto in scivolata, salvando i suoi. Farias stava per calciare, appena entrato in area, sfruttando un errore di Florenzi, ma l’ex Lazio e City, è intervenuto sul pallone, mandando la palla in angolo. Cacciato per proteste Agostini dalla panchina, con lui se ne va anche Fini. Di Bello non ha rivisto l’episodio al Var.