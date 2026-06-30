Moviola Costa d’Avorio Norvegia: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Costa d’Avorio-Norvegia: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Jesús Valenzuela Sáez , valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Si arriva alla pausa di metà tempo con un quadro chiaro: gara bloccata, direzione di gara permissiva, atteggiamento corretto delle due squadre come attesta il fatto che ci siano stati finora solo 3 falli. Perdonato Nusa che interrompe la corsa di Diomande, un intervento meritevole di giallo. Protesta di Ampadu a un minuto dal 45′ su una situazione di calcio d’angolo, non c’è nulla di rilevante. Ammonito Nusa che casca alla finta di Doue e lo colpisce al ginocchio. Sono 4 i minuti di recupero. Ci sarebbe un corner per la Costa d’Avorio per una deviazione di Sorloth, arbitro e Var non la vedono. Si va al riposo con la seguente situazione: un solo fallo della Costa d’Avorio, di più ma comunque molto pochi della Norvegia (4).

SECONDO TEMPO

Gara più aperta e conseguentemente con più occasioni di contrasto e cresce il numero di fischi da parte di Valenzuela. Al 60′ vivaci proteste di Odegaard all’indirizzo dell’assistente di linea che ne sanziona un intervento. Molto attento il direttore di gara sui corner: sia sul pallone che deve stare perfettamente dentro la lunetta, sia parlando spesso con i giocatori per evitare abbracci e scorrettezze varie. Com’è ormai consuetudine in diversi stadi, ci sono i fischi all’Hydration break. Al 78′ Pepe finisce giù in area su una ripartenza, l’arbitro è piazzato benissimo e lascia correre. L’extra-time è conteggiato in 7 minuti. Si chiude una gara a tratti avvincente, soprattutto nel finale, e anche molto corretta: solo 13 falli, un ammonito, nessun problema per la direzione arbitrale ispirata a mentenere fluido il gioco.