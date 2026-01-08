Moviola Cremonese Cagliari: Luperto espulso ma poi…Cos’è successo nel finale con l’arbitro Bonacina

Moviola Cremonese Cagliari: l’episodio dubbio del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26

Il rocambolesco pareggio per 2-2 tra Cremonese e Cagliari allo Stadio “Giovanni Zini” ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo, non solo per i gol, ma per un episodio arbitrale che ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori presenti proprio al novantesimo minuto. Protagonista assoluto è stato Sebastiano Luperto, difensore centrale mancino del Cagliari, al centro di un vero e proprio “giallo” (in tutti i sensi) prima del fischio finale.

Il fatto: rosso diretto al 90′

Scocca il minuto 90 e il quarto uomo sta per segnalare i quattro minuti di recupero. Luperto, nel tentativo di fermare una ripartenza pericolosa dei padroni di casa, interviene in maniera decisa sull’avversario. Per il direttore di gara, il signor Kevin Bonacina, non ci sono dubbi: il fallo è da espulsione immediata. L’arbitro estrae il cartellino rosso, mandando anzitempo il giocatore sotto la doccia. Luperto, visibilmente contrariato, prova a spiegare le sue ragioni, ma la decisione sembra irrevocabile. Il difensore si avvia verso l’uscita, lasciando i suoi in inferiorità numerica nel momento più delicato del match (poco dopo il gol del pareggio sardo).

L’intervento del VAR e il dietrofront

Mentre la tensione in campo sale alle stelle, arriva la chiamata dalla sala VAR. L’arbitro viene invitato all’On Field Review per rivedere la dinamica dell’intervento. Dopo aver consultato il monitor a bordo campo al 91′ minuto, Bonacina torna sui suoi passi: l’intervento, pur falloso, non presenta gli estremi per la massima punizione. Il direttore di gara annulla il rosso e lo converte in un cartellino giallo. Un sospiro di sollievo enorme per Luperto, che può così terminare la partita in campo.

