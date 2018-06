Moviola e VAR Francia-Australia: tutti gli episodi del match del Mondiale in Russia 2018. Ecco le decisioni dell’arbitro

La Francia sblocca la gara con l’Australia con l’aiuto decisivo del VAR. Francesi in difficoltà nel corso del primo tempo, hanno trovato il gol su rigore. Al 10′ del secondo tempo Verticalizzazione di Pogba per Griezmann, intervento di Risdon che tocca pallone e gamba: interevento del var e calcio di rigore. Rigore non chiaro ma il difensore dell’Australia sembra agganciare il piede sinistro del Petit Diable francese. Pochi minuti più tardi rigore per l’Australia: fallo di mani netto di Umtiti e penalty per gli australiani. Jedinak non sbaglia, trovando l’1-1 in Francia-Australia. Moviola e VAR Francia-Australia: nella gara odierna sono stati assegnati i primi, storici, rigori con il VAR a un Mondiale.

Francia-Australia è la partita più ‘tecnologica’ del Mondiale sino a questo momento. Sempre nella ripresa, dopo i due rigori assegnati (uno per parte), è stato convalidato il gol del 2-1 alla Francia realizzato da Paul Pogba. Bellissima azione della Francia con una percussione centrale che ha portato Pogba all’interno dell’area di rigore: il francese ha messo la zampa, anticipando il suo avversario. Il pallone è carambolato sul piede del difensore australiano creando una traiettoria imprendibile per il portiere: traversa e palla oltre la linea di pochissimi centimetri. Goal line technology in azione.