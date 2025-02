Moviola Empoli Milan: manca un rosso ai toscani. «Gestione confusionaria di Pairetto». Il giudizio sull’operato nel match di Serie A

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la moviola del quotidiano boccia l’operato del fischietto Pairetto in Empoli-Milan. L’analisi sul lavoro del direttore di gara:

PAROLE – «Gestione confusionaria di Pairetto che non riesce a dare una linea ben precisa, la partita scorre tra proteste e scelte discutibile. Manca un cartellino rosso a Cacace dopo appena 7’: il difensore dell’Empoli prova ad anticipare Walker, ma lo colpisce sulla gamba, l’arbitro rischia il fallo ma non prende nessun provvedimento. Al 10′ del secondo tempo Tomori

viene espulso per somma di ammonizioni in un’azione tutta da ricostruire: Colombo parte

in profondità, il difensore del Milan commette fallo, Pairetto opta per la Spa, ovvero l’interruzione di un’azione promettente ed estrae il secondo giallo.

Resta da capire se Colombo parte in posizione regolare o meno (non c’è il Saot che chiarisce definitivamente i dubbi), in questo caso il Var non sarebbe comunque potuto intervenire. Se fosse stato Dogso e fuori area ci sarebbe stato il cartellino rosso diretto e dunque una possibile revisione. L’altro episodio chiave al 20′, con l’espulsione di Marianucci: Gimenez mette una mano al collo al difensore dell’Empoli ma mantiene lo sguardo sul pallone, rialzandosi lo stesso Marianucci fa un gesto volontario di reazione. Giusto il rosso (non dipende dall’intensità), nell’azione è stato ammonito anche l’attaccante rossonero, ma ha rischiato un provvedimento più severo. Il giallo a Joao Felix per simulazione non salva una partita negativa».