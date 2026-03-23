Moviola Fiorentina Inter, dubbi sul mani di Pongracic? Macché, i giornali promuovono Colombo a pieni voti! Il giudizio sull’arbitraggio

La moviola di Fiorentina-Inter continua a far discutere, soprattutto per l’episodio del possibile calcio di rigore non assegnato ai nerazzurri per il tocco di mano di Marin Pongracic, difensore centrale viola, all’interno dell’area di rigore. Nonostante i dubbi restino forti, i principali quotidiani sportivi hanno comunque promosso la direzione di gara di Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como. La valutazione più alta arriva da La Gazzetta dello Sport, che assegna al direttore di gara un 6,5, mentre Corriere dello Sport e Tuttosport si fermano al 6. Un giudizio complessivamente sufficiente, dunque, per una partita considerata non semplice da gestire e ricca di episodi da interpretare.

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La lettura degli episodi: gol annullati giusti e contatti in area sotto osservazione

Secondo la ricostruzione dei quotidiani, Colombo ha preso decisioni corrette sui due gol annullati, uno a Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, e uno a Moise Kean, attaccante della Fiorentina, entrambi pescati in posizione di fuorigioco. Giudicato corretto anche il mancato penalty richiesto dalla Fiorentina per il contatto tra Carlos Augusto, esterno brasiliano dei milanesi, e Kean. Nessun dubbio pure sul tocco di mano di Pio Esposito, ritenuto non punibile perché con il braccio aderente al corpo. L’episodio che continua però a dividere resta quello del primo tempo sul cross di Denzel Dumfries, con il pallone che termina sul braccio di Pongracic. La Gazzetta parla di pallone inatteso, mentre altre letture restano più sfumate, senza però chiudere del tutto il dibattito.

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Restano perplessità su alcuni falli e sulla gestione disciplinare

Il Corriere dello Sport sottolinea come la partita sia diventata più complessa con il passare dei minuti, costringendo Colombo a ricorrere più spesso ai cartellini. In totale sono stati sei i gialli estratti, con una gestione disciplinare considerata tutto sommato adeguata, anche se su alcune ammonizioni restano perplessità. Tra queste, quella a Barella viene giudicata forse eccessiva nella dinamica. Inoltre, sia La Gazzetta sia il Corriere evidenziano un fallo netto di Pongracic su Marcus Thuram poco prima dell’ammonizione inflitta a Carlos Augusto. Tuttosport, invece, si limita a una valutazione più sintetica, parlando di una gara gestita abbastanza bene. In definitiva, Colombo esce promosso, ma il caso del possibile rigore su mano di Pongracic continua ad alimentare il confronto.