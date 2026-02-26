Moviola Fiorentina Jagiellonia: rosso a Vanoli! Nervi tesi nel finale con un’altra espulsione, gli episodi dubbi del match

Moviola Fiorentina Jagiellonia: gli episodi dubbi del match, valido per il ritorno dei playoff di Conference League 2025/26

La rocambolesca notte di Conference League tra la Fiorentina e i polacchi dello Jagiellonia ha lasciato in eredità non solo un passivo pesante, ma anche parecchio materiale per la moviola. A dirigere l’acceso incontro è stato Srdjan Jovanovic, il quale ha optato fin dal fischio d’inizio per un metro di giudizio estremamente intransigente, sanzionando colpo su colpo e frammentando spesso il ritmo del gioco.

Un primo tempo all’insegna dei cartellini

La linea dura dell’arbitro si è palesata già all’alba del match. Al 7′ minuto è infatti arrivata la prima sanzione disciplinare ai danni di Pietro Comuzzo, punito con il cartellino giallo per un’entrata giudicata troppo vigorosa.

Il clima agonistico molto acceso ha costretto Jovanovic a ricorrere costantemente ai cartellini per evitare che la gara gli sfuggisse di mano. Nel corso della partita sono finiti sul taccuino dei cattivi, tra gli altri, giocatori come Marin Pongracic e Dodô.

Il caos nei supplementari: l’espulsione di Vanoli

L’episodio da moviola più discusso e misterioso della serata si è però verificato nel cuore del secondo tempo supplementare, esattamente al 112′. In un clima di totale tensione agonistica, il direttore di gara ha interrotto il gioco e ha estratto il cartellino rosso diretto all’indirizzo di Paolo Vanoli. L’espulsione, che ha lasciato l’allenatore visibilmente incredulo, ha privato la squadra della sua guida nel momento di massimo sforzo.

Nervi tesi nel finale: il rosso a Vital

La rigorosa gestione disciplinare ha avuto un’ultima, inevitabile coda proprio allo scoccare del 120′. Bernardo Vital ha commesso una grave ingenuità. Già ammonito al 110′ per un duro intervento falloso, il difensore ha ecceduto in inutili proteste nei confronti di Jovanovic dopo un contrasto a palla lontana, incassando il secondo giallo e la conseguente espulsione. Una macchia finale che fotografa perfettamente una direzione arbitrale nervosa e dominata dai cartellini.