Moviola Lazio Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Lazio Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Bologna, valido per la 25ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

11′ Sbracciata Soumaro – Il giocatore allarga le braccia e colpisce in pieno volto Mattia Zaccagni che cade in area di rigore. Non ha dubbi Piccinini che assegna subito il rigore, decisione confermata da Orsato

