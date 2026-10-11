Moviola Lecce Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Pairetto. Cosa è successo al Via del Mare!

Moviola Lecce Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Pairetto, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

La direzione di gara dell’arbitro Luca Pairetto nella sfida tra Lecce e Bologna si è contraddistinta per un piglio fermo e una gestione puntuale dei momenti di tensione sul terreno di gioco. In una partita spigolosa e caratterizzata da un elevato numero di contatti, il fischietto ha mantenuto il controllo del match applicando il regolamento con precisione.

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I cartellini del primo tempo: sanzionati Ilić, Esteban, Heggem e Maleh

L’impostazione disciplinare dell’arbitro si è evidenziata fin dai primi minuti. Il primo provvedimento arriva al 10’, quando Pairetto mostra un giusto cartellino giallo al centrocampista del Lecce Ivan Ilić per un intervento decisamente plateale a metà campo.

Il momento di maggiore nervosismo della prima frazione si registra al 32’: l’attaccante salentino Paco Esteban viene ammonito per proteste reiterate nei confronti del direttore di gara. Un provvedimento inevitabile per stemperare la tensione verbale, con lo stesso calciatore che anche a inizio ripresa, al 48’, ha mostrato disappunto per un fallo contro fischiatogli in fase di possesso palla.

Nel finale del primo tempo Pairetto ha estratto altri due cartellini:

44’ : Torbjørn Lysaker Heggem (Bologna) finisce sul taccuino degli ammoniti dopo un affondo commesso in netto ritardo.

: (Bologna) finisce sul taccuino degli ammoniti dopo un affondo commesso in netto ritardo. 45+2’: Youssef Maleh (Lecce) viene sanzionato con il giallo per un’entrata particolarmente ruvida.

Frequenza di falli e tenuta della gara nella ripresa

Nella seconda metà di gioco l’agonismo non è calato, come dimostra il dato dei falli commessi che attorno al 60’ vedeva il conteggio sul 16:4 a sfavore dei padroni di casa. Nonostante l’elevata intensità nei duelli individuali, la squadra arbitrale ha gestito senza affanni le situazioni di gioco fermo.

Puntuali le chiamate degli assistenti nelle posizioni di fuorigioco, come quella al 35’ che ha fermato l’inserimento di Heggem, e precisa la lettura dei falli tattici, tra cui quello commesso al 42’ da Oumar Ngom. Nel complesso, la prestazione di Luca Pairetto e dei suoi collaboratori è risultata lineare e priva di sbavature gravi nei momenti chiave della partita.