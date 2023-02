Moviola Milan-Tottenham, 4.5 a Scharer: dov’è il rosso a Romero?

Moviola Milan-Tottenham, bocciatissimo l’arbitro Scharer: il mancato rosso all’argentino Romero pesa tantissimo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola boccia pesantemente la direzione di gara dell’arbitro Scharer, fischietto di Milan-Tottenham di ieri sera reo di non aver estratto il cartellino rosso nei confronti di Romero per il bruttissimo fallo su Tonali a inizio ripresa.

Ammonizioni eccessive per il resto dell’incontro e un Var tutt’altro che collaborativo: il 4,5 in pagella da parte della Rosea si spiega anche così.