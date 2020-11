L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Napoli Sassuolo

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

90’+5 Il Napoli chiede il rigore – Osimhen viene trattenuto vistosamente in area, resta in piede ma non riesce a raggiungere un ottimo passaggio filtrante. Sull’azione di contropiede, il Sassuolo segna il raddoppio tra le proteste degli azzurri.