Moviola Pisa Cagliari: espulso Durosinmi, rigore confermato! Gli episodi dubbi del match diretto da La Penna

Moviola Pisa Cagliari: gli episodi dubbi del match diretto da La Penna, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26

Il Pisa conquista una vittoria schiacciante superando il Cagliari al termine di un match vibrante, in cui non sono affatto mancati i colpi di scena e le decisioni arbitrali delicate. Sotto la lente d’ingrandimento finisce la direzione di Federico La Penna, chiamato a gestire con fermezza una gara rivelatasi fin da subito molto fisica e frammentata.

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Il calcio di rigore e l’attesa per il VAR

Il primo grande episodio da moviola si concretizza all’ottavo minuto di gioco. La Penna indica con sicurezza il dischetto per assegnare un calcio di rigore in favore dei toscani. Si accende una normale fase di confusione e protesta in campo, con il direttore di gara che attende un rapido Silent Check del VAR prima di confermare in via definitiva la massima punizione, spazzando via ogni dubbio. Dagli undici metri si presenta Stefano Moreo, che al 9′ supera con una conclusione precisissima a fil di palo Elia Caprile, sbloccando l’incontro.

L’espulsione diretta e la gestione dei cartellini

Il momento agonisticamente più teso, e cruciale per la direzione arbitrale, si registra al 37′, quando il gioco viene interrotto per sanzionare il comportamento di Rafiu Durosinmi. L’arbitro non ha la minima esitazione ed estrae il cartellino rosso diretto, lasciando i padroni di casa in dieci uomini. Una decisione forte ma apparsa coerente per placare gli animi in campo.

Il metro di giudizio severo e intransigente di La Penna si conferma anche in avvio di ripresa (47′), con il sacrosanto cartellino giallo sventolato all’indirizzo di Jose Pedro, reo di un’entrata nettamente in ritardo e troppo ruvida.

Il trionfo in dieci uomini: la firma di Caracciolo

Nonostante l’uomo in meno per quasi un’ora di gioco, la compagine magistralmente schierata da Oscar Hiljemark non arretra il proprio baricentro, neutralizzando con ordine i tentativi di rimonta della squadra guidata da Fabio Pisacane.

Il mattatore assoluto del secondo tempo diventa così Antonio Caracciolo. Il baluardo difensivo realizza una clamorosa doppietta di testa in soli due minuti: al 52′ punisce la troppa libertà concessagli dalla retroguardia sarda per il 2-0, mentre al 54′ risolve con prepotenza una furibonda mischia davanti allo specchio della porta, sigillando il tabellino sul 3-0.