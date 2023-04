Moviola Spezia-Salernitana: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Spezia-Salernitana

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Salernitana, valido per la 28ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

65′ – Maldini, centrocampista dello Spezia, tira in porta e Ochoa salva il pallone praticamente sulla linea. In questo caso la Goal Line Tecnology aiuta l’arbitro Orsato a valutare bene l’episodio e a non convalidare la rete visto che la sfera non era entrata.