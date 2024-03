Moviola Torino, l'episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di numero 30 della Serie A TIM 2023/24: moviola Torino Monza

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Monza, valido per la giornata numero 30 della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Gianluca Aureliano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Succede tutto nell’arco di venti secondi. Al minuto 67 Samuele Ricci si insidia in area avversaria ai margini di un cross a spiovere proprio nei pressi della retroguardia brianzola. L’ex Empoli viene però spinto da Pessina che lo sbilancia in modo abbastanza plateale. Per Aureliano non ci sono dubbi e indica il calcio di rigore. Proteste (vistose) del Monza, ma il Var conferma la decisione dell’arbitro. Dal dischetto Sanabria realizza il gol.