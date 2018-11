Moviola e VAR Milan-Juventus: gli episodi arbitrali più discussi del posticipo della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e VAR Milan-Juventus: gli episodi arbitrali della partita di cartello della 12ª giornata di campionato. Il dodicesimo turno di Serie A si chiude con la grande gara tra Milan e Juventus che si sfideranno allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I rossoneri vogliono garantirsi un posto in Champions League e puntano a conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato. La formazione di Massimiliano Allegri domina la classifica e vuole riallargare il gap con le avversarie guadagnato in questo avvio di stagione. Per l’incontro è stato designato il diretto di gara Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo che sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Vivenzi. Il quarto uomo è Valeri, mentre al VAR ci sono Fabbri e Giallatini.

Al 34′ Mazzoleni ammonisce Benatia per fallo su Bakayoko: giallo giusto perché il difensore bianconero entra in ritardo. Al 40′, dopo consulto del Var, viene concesso un rigore al Milan per fallo di mano di Benatia. Al 60′ viene ammonito anche Bakayoko: il giallo è giusto perché il francese interviene fuori tempo su Dybala.