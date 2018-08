Moviola e Var Napoli-Milan: gli episodi dubbi del match del San Paolo, valevole per la 2ª giornata di Serie A 2018-2019

E’ il 40enne fischietto romano Paolo Valeri a dirigere la delicata sfida di questa sera tra Napoli e Milan. Ad assisterlo nel suo compito ci saranno gli assistenti Vuoto e Del Giovane e il quarto uomo Doveri. Al Var invece è stato assegnato Massa. Valeri ha già diretto i rossoneri in 22 occasioni, con un bilancio di 13 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi. Sono invece 23 le gare del Napoli arbitrate dal direttore di gara capitolino, che hanno portato a 13 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi. Per Valeri poi questo sarà il secondo Napoli–Milan, dopo quello del 2016 terminato 4-2 in favore dell’allora squadra di Maurizio Sarri, ai danni della rosa guidata da Vincenzo Montella. Segui la moviola di Napoli-Milan in diretta su Calcio News 24.

30′ – Brutto intervento di Albiol su Higuain! Higuain salta un calciatore del Napoli e si avvia verso la porta avversaria indisturbato, ma Albiol interviene duramente. L’arbitro non interviene e dà il vantaggio al Milan che mantiene la palla.

22′ – Pareggio del Napoli con Zielinski. Nessuna segnalazione dai guardalinee.

20′ – Allan recupera palla in mezzo al campo con un ottima giocata, ma viene fermato da Rodriguez con un brutto intervento. Giallo per il terzino svizzero.

15′ – Fallo d’attacco di Mario Rui su Kessiè. Punizione per il Milan.

8′ – Accorcia le distanze il Napoli con Zielinski. Anche in questo caso tutto regolare.

5′ – Tutto regolare sul raddoppio del Milan con Calabria. Napoli-Milan 0-2.

1′ – Iniziato il secondo tempo tra Napoli e Milan.

Squadre pronte a ritornare in campo per l’inizio del secondo tempo. Risultato sull’1-0 per il Milan. Pochi gli interventi da parte dell’arbitro in questi primi 45′.

48′ – FINE PRIMO TEMPO. Valeri fischia la fine della prima frazione di gioco.

46′ – In pieno recupero Musacchio cade a terra dolorante su un cross del Napoli in area di rigore. Gioco fermato momentaneamente e recupero che viene allungato di 30 secondi.

43′ – Fallo in attacco del Napoli di Mario Rui su Calabria che viene fischiato dall’arbitro. Il terzino destro del Milan rimane a terra dolorante. Molte le proteste in campo, soprattutto da Mario Rui, il quale non avrebbe toccato Calabria.

36′ – Fallo d’attacco di Borini su Allan in area di rigore su una buona azione del Milan. Punizione per il Napoli.

31′ – Bella azione del Napoli, ma Callejon viene pescato in fuorigioco.

29′ – Scintille tra Suso ed Insigne! Valeri deve intervenire per allontanarli e ammonisce entrambi in calciatori. Scontro avvenuto dopo un fuorigioco di Higuain segnalato dal guardalinee.

25′ – Tentativo di trattenuta di Calabria su un calciatore del Napoli e proteste da parte dei calciatori del Napoli per il mancato giallo al terzino destro del Milan.

17′ – Azione del Milan con Higuain in attacco, ma quest ultimo viene steso a terra in un intervento ruvido di Koulibaly. Calcio di punizione per il Milan da fuori area.

15′ – Primi 15 minuti di gioco senza troppi problemi per ora per Valeri di Roma. Regolare l’azione che ha portato al gol Bonaventura per il Milan.

12′ – Bonaventura messo a terra da Albiol poco fuori prima dall’area, ma per l’arbitro non c’è nulla! Proteste da parte dei calciatori milanisti e subito ripartenza del Napoli.

11′ – Stavolta Allan ricambia il fallo su Borini con una leggera spinta e calcio di punizione per il Milan.

7′ – Fallo di Borini su Allan e calcio di punizione a centrocampo per il Napoli.

1′ FISCHIO D’INIZIO al San Paolo tra Napoli e Milan