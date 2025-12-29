Muharemovic Inter, Romano chiarisce: niente movimenti a gennaio e pista Frattesi Juve ancora distante

Muharemovic Inter, Romano spegne le voci: i nerazzurri aspettano l’estate e il discorso Frattesi Juve è prematuro

Il nome di Tarik Muharemovic continua a essere al centro delle voci di mercato, soprattutto in relazione all’interesse dell’Inter. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha delineato lo stato reale della situazione, spiegando anche i possibili intrecci con Davide Frattesi e la Juventus.

Secondo il giornalista, il Sassuolo non ha alcuna intenzione di cedere il giovane difensore durante la sessione invernale, nonostante le attenzioni di diversi club, compresi i nerazzurri. Ogni valutazione sul suo futuro, infatti, sarebbe rinviata alla prossima estate. Per quanto riguarda l’asse Frattesi‑Juve, invece, il dossier è ancora in fase iniziale: ci sono stati soltanto contatti esplorativi, senza alcuna trattativa concreta.

L’ipotesi di sfruttare la percentuale bianconera su Muharemovic come leva per un’eventuale operazione, al momento, non trova conferme. Tutto rimane fermo, in attesa di sviluppi nei prossimi mesi.

MUHAREMOVIC – «Muharemovic è un giocatore veramente interessante, complimenti al Sassuolo per averci creduto: è un giocatore di un potenziale molto chiaro ed ecco perché diverse squadre hanno iniziato ad interessarsi. Quello che mi risulta è che, ad oggi, il Sassuolo non vuole vendere Muharemovic nel mese di gennaio. Tutte le valutazioni sono legate a un trasferimento estivo».

TRATTATIVA JUVENTUS-INTER – «Mi chiedete se il 50% di Muharemovic possa aiutare a sbloccare Frattesi-Juve, ma ad oggi non mi risulta un discorso così avanzato. Ci sono stati contatti esplorativi, l’Inter avrebbe gradito Thuram ma non è in vendita. Sono discorsi ancora embrionali: Muharemovic resta un tema per l’estate»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

