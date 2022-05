Le parole del calciatore colombiano dell’Atalanta nel pre-partita di Atalanta-Salernitana. Le sue dichiarazioni

Luis Muriel ha parlato ai microfoni di SKY nel pre-match della partita con la Salernitana. Di seguito le sue parole:

«Credo che la cosa più importante sia aiutare la squadra in questo momento. Non mi piace guardare le statistiche, gioco per divertirmi. Segnare mi fa divertire molto, spero di poterlo fare spesso»