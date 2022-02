ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Musso espulso contro il Cagliari: salta la Juventus. Il portiere dell’Atalanta sarà squalificato contro i bianconeri

Juan Musso espulso in Atalanta-Cagliari per un fallo al 53′ da ultimo uomo in uscita disperata ai danni di Gaston Pereiro.

Il portiere argentino sarà dunque squalificato per il prossimo impegno in Serie A degli orobici: la gara contro la Juventus in programma il 13 febbraio.