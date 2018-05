Nainggolan o Strootman: così l’Inter rinforza il centrocampo

Il centrocampista di proprietà della Roma rimane uno dei sogni di mercato dell’Inter di Spalletti. Contatti per Radja Nainggolan

Pesca giallorossa per l’Inter? I nerazzurri seguono Radja Nainggolan e Kevin Strootman e potrebbero bussare presto in casa romanista per rinforzare il centrocampo di Spalletti. L’allenatore dell’Inter conosce molto bene i due giocatori e preferirebbe allenare nuovamente il belga, probabilmente più funzionale al suo schema tattico, vista anche l’impossibilità, almeno per il momento, a riscattare Rafinha. Il belga potrebbe giocare alle spalle della punta, in posizione da trequartista.

Con Spalletti in panchina, il Ninja ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera e preferirebbe giocare ancora in posizione più avanzata e non più da mezzala. Secondo Sportitalia ci sono stati dei dialoghi costruttivi tra Luciano Spalletti e Radja Nainggolan. Al momento non c’è una trattativa vera e propria ma lo diverrà presto. Al momento non c’è un favorito ma Radja è avanti nelle preferenze di Spalletti e l’Inter proverà ad accontentarlo. Bisogna capire quanto arriverà Cristante alla Roma, anche se non è automatico che entri Cristante e poi esca il centrocampista ex Cagliari.