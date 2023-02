Nantes, Kombouaré: «La Juve è la favorita per l’Europa League»

Le parole di Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes, alla vigilia della gara di Europa League contro la Juventus

Antoine Kombouaré ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Nantes di Europa League.

PAROLE – «Sono consapevole del fatto che abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Siamo ancora nel marasma, non ce ne rendiamo conto ma dobbiamo continuare a creare buoni auspici e sperare. La Juve è un monumento del calcio, sappiamo che è difficile ma abbiamo andata e ritorno. Dobbiamo giocare al meglio e affrontarla in questo modo. Sono consapevole che stiamo lavorando bene e abbiamo fame di vincere. L Juve fa parte dei favoriti, ma domani c’è Manchester United-Barcellona che potrebbero essere avversari. Ho sentito Allegri dire che bisognerà vincere l’Europa League per entrare in Champions l’anno prossimo. Sono nella cerchia delle favorite».

