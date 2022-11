Napoli, occhi su Adama Traoré: le ultime

Il Napoli guarda al futuro e Giuntoli avrebbe messo gli occhi sull’esterno offensivo Adama Traoré del Wolverhampton

Il Napoli guarda al futuro e Giuntoli avrebbe messo gli occhi sull’esterno offensivo Adama Traoré del Wolverhampton.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero pensando all’esterno perché in scadenza nel 2023 e a parametro zero potrebbe essere un colpo interessante. Da capire poi chi eventualmente lascerà il posto, ma Lozano potrebbe avere le valigie in mano in estate.