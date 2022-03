Napoli, Adani su Insigne: «A lui non rinuncerei mai, ora deve vincere»

L’opinionista Adani ha parlato del momento di Lorenzo Insigne e della sua ultima chance per vincere lo scudetto con il Napoli

Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista di calcio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

LE PAROLE – «A Verona è partito in panchina, ma io a uno come lui non rinuncerei mai. Per Insigne i prossimi due mesi e mezzo sono i più importanti della carriera. Ha fatto una scelta, quella di andare a Toronto a fine campionato, ma ha fatto sì che le sue responsabilità aumentino ancora di più in questo finale di stagione: è la sua ultima chance per vincere lo scudetto nella sua Napoli e la squadra può riuscirci solo se lui è nella sua versione migliore».