Napoli, agente Hysaj: «Non andrà per forza al Milan»

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’agente di Hysaj ha parlato in merito al futuro del terzino del Napoli

Il futuro di Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è un rebus. L’albanese andrà in scadenza a giugno e molto probabilmente lascerà i partenopei. Il difensore è stato accostato a Milan e Lazio. In merito al prossimo club del suo assistito, l’agente Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

«Hysaj al Milan? Passiamo avanti. Il futuro è incerto, non andrà per forza al Milan e nulla è scritto. Il suo prossimo club dipende da un giro di allenatori. Interesse del Milan reale? No comment».