Calciomercato Napoli, dopo Traoré e Mazzocchi ecco che gli azzurri sono pronti a piazzare altri due colpi

Il Napoli vuole fare sul serio in questa sessione di mercato: De Laurentiis è a lavoro per rinforzare ancora la rosa a disposizione di Mazzarri.

Imminente l’arrivo di Ngonge (questa mattina svolgerà le visite mediche a Roma), ma De Laurentiis lavora per altri innesti in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente infatti spinge per Barak e Perez: i colloqui con Fiorentina e Udinese proseguono.