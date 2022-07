Il bivio di Koulibaly: il Napoli attende, ma la è tentato da una possibilità

Kalidou Koulibaly si trova davanti a un bivio: il Napoli attende una risposta, ma lui è tentato dalla possibilità estera

De Laurentiis gli ha proposto un contratto importante che supera anche il limite del tetto degli ingaggi imposto dalla società. Un segnale importante ma che al momento non è bastato. Koulibaly sta riflettendo sull’offerta ma è tentato di fare un’esperienza all’estero. Per questo Barcellona e Chelsea restano in corsa per il senegalese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.