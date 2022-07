Le parole di Giuntoli su Dybala sono suonate come un bluff: il Napoli continua ad interessarsi alla Joya

«Dybala è fuori portata» queste le parole di Giuntoli in conferenza ieri. Parole che suonano come bluff per il Corriere della Sera.

Gli azzurri continuano a monitorare la Joya e insistono a fari spenti per provare a portare a Napoli l’argentino.