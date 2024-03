Napoli, Calzona si gioca la conferma: ecco chi c’è alle sue spalle

Napoli, Calzona – oggi impegnato con la Slovacchia in Norvegia – si gioca la conferma in panchina: se arriva in Champions…

Alle 19 a Oslo, nella notte a Bratislava e domani mattina Napoli: sembra la trama di un film di spionaggio e invece è il tragitto che dovrà fare Calzona, oggi impegnato con la nazionale Slovacca e sabato con l’Atalanata in Serie A. Il tecnico avrà quindi poco tempo per preparare la sfida contro i bergamaschi, uno scontro diretto decisivo sia per la squadra che per il suo futuro.

Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, la sua conferma sulla panchina napoletana non è del tutto da escludere, ma arriverebbe solo in caso di raggiungimento della zona Champions. Alle sue spalle intanto continuano i casting di De Laurentiis: Italiano rimane il preferito, ma ADL si muoverebbe in quella direzione solo in caso di strappo del tecnico con la Fiorentina, club amico per vicende di Lega. Gli altri nomi sono Palladino e Gilardino, con il primo favorito e più propenso ad un upgrade di panchina. Il sogno però rimane Antonio Conte: per lui De Laurentiis è pronto a non badare a spese, ma le vicende di mercato – prime tra tutte la probabile cessione di Osimhen, non sembrano convincere il tecnico ex Juve e Inter.