Napoli, c’è Gattuso per la panchina: decisione definitva tra due partite

Il Napoli starebbe pensando al futuro, piace Gattuso per la panchina. Ancelotti ha due partite per convincere la dirigenza

Crisi per il Napoli, e da tempo si parla del possibile esonero di Ancelotti. L’allenatore ha tempo due partite per convincere la dirigenza del cambio di rotta: la prossima con il Genk per il passaggio del turno di Champions League, e quella di sabato contro il Parma. Altrimenti sulla panchina dei partenopei potrebbe sedere Gennaro Gattuso.

Secondo Sportitalia la società avrebbe già contattato Ringhio, che non sarebbe più interessato a succedere a Montella sulla panchina della Fiorentina per aspettare gli avvicendamenti in casa Napoli.