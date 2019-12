Napoli, Ancelotti a rischio: sondati Gattuso e Spalletti

Esonero Ancelotti: il tecnico del Napoli è a rischio licenziamento dopo il pareggio di Udine. De Laurentiis ha contattato Gattuso e Spalletti

Ore caldissime in casa Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al clamoroso ribaltone sulla panchina partenopea. Secondo il quotidiano romano è stata fatta una telefonata ad Allegri, che ha spiegato al presidente la sua volontà di attendere giugno e poi decidere la sua nuova squadra.

Inoltre c’è stato un colloquio telefonico anche con Luciano Spalletti, ma solo una esplorazione doverosa. E infine c’è stato il primo contatto con Gennaro Gattuso che vorrebbe allenare il Napoli per un progetto a lunga scadenza e non solo come traghettatore.