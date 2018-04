Napoli-Chievo: Hysaj fa 100, Reina raggiunge De Sanctis

Napoli-Chievo, è tempo di statistiche. 100 presenze in Serie A con la maglia del Napoli per il terzino Hysaj. Reina raggiunge De Sanctis nella storia dei portieri azzurri

Alle ore 15 prenderà il via Napoli-Chievo, gara valida per la giornata numero 31 del campionato italiano di Serie A. Due traguardi importanti verranno raggiunti quest’oggi per due tasselli fondamentali del ciclo di Sarri, il portiere Pepe Reina e il terzino Elseid Hysaj. Entrambi fanno parte della formazione titolare che mister Sarri ha schierato per la sfida contro i clivensi. Per il terzino di nazionalità albanese, Hysaj, si tratta della sua centesima presenza in Serie A con la maglia del Napoli, diventando così il 122º calciatore della storia azzurra ad arrivare in terza cifra nelle presenza in campionato.

Presenze a cui vanno sommate le 22 partite nelle coppe europee e le 6 in Coppa Italia. Traguardo importante anche per Pepe Reina. Il portiere spagnolo, in scadenza di contratto con gli azzurri, quest’oggi farà la sua presenza numero 175 con la maglia del Napoli. 134 presenze in Serie A, 9 in coppa Italia e 32 presenze in Europa: quest’oggi Reina raggiunge al settimo posto tra i portieri della storia del Napoli Morgan De Sanctis, che ha giocato 147 partite di Serie A, 20 in Europa, una in Supercoppa Italia e 7 in Coppa Italia.