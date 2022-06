Napoli Koulibaly, contatti intensi con l’agente per il rinnovo: le ultime

Il Napoli è in continuo contatto con Fali Ramadani, agente di Koulibaly, per provare a trovare l’accordo per il rinnovo del difensore

Al momento ci sarebbe distanza tra domanda e offerta. Il Napoli offrirebbe 3.5 milioni per quattro anni, mentre la richiesta è di 5. I contatti proseguono in attesa dell’incontro per parlare faccia a faccia e trovare la soluzione. Lo scrive Repubblica.it.