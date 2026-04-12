Napoli, Conte prima del match con il Parma: «Champions League obiettivo importante, ma guardiamo anche chi ci sta davanti…»

Napoli, Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match con il Parma: le parole del tecnico del club azzurro

Antonio Conte a DAZN prima di Parma Napoli. Le sue dichiarazioni.

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CHE TESTA DEVE AVERE IL NAPOLI – «La testa deve essere quella giusta, dobbiamo sapere che abbiamo un obiettivo da conquistare, la Champions League, è davvero molto importante. Ora siamo secondi, cerchiamo comunque di guardare sia davanti che dietro, sapendo che chi è davanti non dipende da altri».

BLOCCO BASSO DEL PARMA – «Bisognerà avere pazienza e qualità nel girare la palla i questi spazi chiusi. Ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista. Servirà molta pazienza e non perdere l’equilibrio, quando si cerca il gol bisogna alzarsi e si rischia di perdere l’equilibrio rischiando ripartenze letali».

DECISIVA PER L’OBIETTIVO CHAMPIONS – «Questa è una delle 7 partite rimanenti. Qualsiasi risultato arriverà ci sarà la prossima partita con le stesse considerazioni. Con il Parma abbiamo sempre avuto difficoltà, io vedo le statistiche e le difficoltà contro di loro nel fare gol e per questo motivo so che oggi sarà molto difficile».