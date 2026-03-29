Napoli, Conte sceglie la via del patteggiamento dopo gli insulti a Manganiello: multa ma niente squalifica! La decisione della Procura Federale

Secondo il Corriere dello Sport, il caso che ha coinvolto Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo gli insulti rivolti all’arbitro Gianluca Manganiello durante la sfida di Coppa Italia contro il Como, sarebbe vicino a chiudersi senza squalifica. Il quotidiano spiega che il tecnico azzurro avrebbe scelto la strada del patteggiamento dopo il procedimento aperto dalla Procura Federale, nato in seguito alle immagini televisive che avevano mostrato il suo sfogo dalla panchina. Un episodio che aveva fatto molto discutere, anche perché non era stato sanzionato direttamente durante la partita, ma era emerso soltanto dopo la diffusione delle riprese.

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La Procura, l’audizione e la possibile ammenda da 6.000 euro

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il rischio iniziale per Conte era pesante, visto che il regolamento prevedeva una squalifica minima di quattro giornate in caso di condotta ingiuriosa verso un ufficiale di gara. Dopo l’audizione svolta a Castel Volturno, però, sarebbe stata trovata un’intesa tra la Procura Federale e il legale del tecnico. L’accordo prevedrebbe la commutazione totale della squalifica in una multa da 6.000 euro, ridotta anche in virtù della collaborazione prestata e del rito scelto. Il quotidiano aggiunge inoltre che il tecnico avrebbe dato disponibilità a destinare l’intera somma in beneficenza a un’associazione impegnata nell’assistenza domiciliare ai malati di tumore.

Ora si attende il comunicato ufficiale della FIGC

Il Corriere dello Sport sottolinea infine che la Procura Generale dello Sport presso il CONI avrebbe già espresso parere favorevole sull’intesa raggiunta. A questo punto, mancherebbe soltanto il passaggio finale formale, cioè il comunicato ufficiale della FIGC, necessario per rendere esecutivo il provvedimento. Se tutto verrà confermato, Conte eviterà quindi lo stop in panchina e potrà continuare a guidare il Napoli senza squalifica, chiudendo il caso con una pesante ammenda ma senza conseguenze sportive dirette.