Napoli, De Bruyne svela la verità: «Avevo offerte da tutto il mondo, ecco perché ho scelto di venire qui»

Napoli, Kevin De Bruyne ha raccontato la sua verità sull’approdo in azzurro. Ecco tutte le dichiarazioni del centrocampista belga

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC per tracciare un bilancio della sua prima stagione in maglia azzurra. Tra il recupero fisico, la volata per un posto in Champions League e le evidenti discrepanze tattiche tra la Serie A e il campionato inglese, l’ex stella del Manchester City ha svelato interessanti retroscena.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La condizione fisica e l’obiettivo Champions League

Il fuoriclasse belga ha innanzitutto rassicurato l’ambiente sulle proprie condizioni dopo lo stop forzato, suonando la carica per il decisivo rush finale della stagione: “Come sto? Mi sento bene, sono tornato bene e prima del previsto. Per me è stato davvero bello a inizio stagione, ho giocato molte partite, ma poi è arrivato l’infortunio. Adesso, però, secondo me sto facendo bene: sono davvero felice”.

Sulle ambizioni del gruppo, la stella azzurra non si nasconde: “Abbiamo provato a competere, abbiamo conquistato tanti punti e dobbiamo vincere tante partite per qualificarci alla prossima Champions League”.

L’addio al City e le insidie tattiche della Serie A

Sulla scelta di trasferirsi in Italia, il trequartista ha ribadito la centralità del progetto sportivo partenopeo: “Avevo offerte da tutto il mondo, ma mi piace ancora giocare a calcio ad alti livelli e il Napoli mi ha dato questa opportunità”.

Inevitabile un’attenta analisi sulle differenze tra tornei: “Differenze tra Serie A e Premier? In Italia le squadre giocano in modo molto simile tra loro, annullandosi un po’ a vicenda, mentre in Inghilterra ci sono molte squadre che giocano in maniera diversa. Direi che il ritmo è la più grande differenza tra Italia e Inghilterra, ma soprattutto per lo stile di gioco”. Difficoltà emerse proprio nell’ultima uscita: “Il ritmo è la più grande differenza tra Serie A e Premier League. Contro il Parma non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti”.

Il talento del “Fab Four” e l’amore per Napoli

De Bruyne ha poi allontanato le etichette mediatiche sull’attacco, pur elogiando i compagni: “Fab Four? Non mi interessa nessun nome. C’è molta qualità con tutti e quattro in campo: hanno fatto molto bene in passato, stanno facendo molto bene ora, mi hanno aiutato a migliorare”.

Infine, una splendida dichiarazione d’amore per la passione del tifo locale: “Penso sia importante avere i tifosi che sostengono la squadra. Ma lo percepisci in città, sai che c’è una sola squadra a Napoli, è un po’ diverso da Manchester che ne ha due. Ci stanno sostenendo molto bene e cerchiamo di farli emozionare”.