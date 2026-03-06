Napoli, De Bruyne è finalmente tornato: luce in fondo al tunnel contro il Torino per il belga dopo il lungo infortunio

Napoli, De Bruyne è tornato dopo il lungo infortunio: luce in fondo al tunnel per il belga nel match contro il Torino

Napoli Torino si è fermata al minuto 79 per celebrare il tanto atteso ritorno all’attività agonistica di Kevin De Bruyne.

Il minuto 79 e la fine di un lungo incubo

Il momento clou ed emotivamente più intenso della serata si è materializzato esattamente al 79′ minuto di gioco. L’attenzione di tutto lo stadio si è spostata improvvisamente verso la linea laterale, dove il fuoriclasse era finalmente pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco dopo aver completato le fasi di riscaldamento. A cedergli il posto è stato Alisson Santos, che ha abbandonato il campo per lasciare spazio al compagno.

Questa sostituzione ha sancito ufficialmente la fine di un lunghissimo e tormentato periodo di infortunio per il centrocampista, un delicato calvario clinico che lo aveva tenuto lontano dai campi per tanti – troppi – mesi, privando i tifosi delle sue immancabili geometrie.

Un’ovazione del tifo azzurro

La reazione del pubblico partenopeo è stata letteralmente da pelle d’oca. Un’ovazione totale si è levata compatta da tutti i settori del Maradona. Come evidenziato dai presenti, si è trattato di un boato che ha sorpreso molti: un applauso scrosciante per rendere onore alla pura essenza del talento incarnata dall’ingresso del campione. Il pubblico di Napoli ha voluto così tributare il proprio “bentornato” a un leader tecnico assoluto.