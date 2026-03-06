Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Ultime Notizie

Napoli, De Bruyne è finalmente tornato: luce in fondo al tunnel contro il Torino per il belga dopo il lungo infortunio

Published

2 ore ago

on

By

De Bruyne Probabili formazioni Serie A 2025/2026

Napoli, De Bruyne è tornato dopo il lungo infortunio: luce in fondo al tunnel per il belga nel match contro il Torino

Napoli Torino si è fermata al minuto 79 per celebrare il tanto atteso ritorno all’attività agonistica di Kevin De Bruyne.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il minuto 79 e la fine di un lungo incubo

Il momento clou ed emotivamente più intenso della serata si è materializzato esattamente al 79′ minuto di gioco. L’attenzione di tutto lo stadio si è spostata improvvisamente verso la linea laterale, dove il fuoriclasse era finalmente pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco dopo aver completato le fasi di riscaldamento. A cedergli il posto è stato Alisson Santos, che ha abbandonato il campo per lasciare spazio al compagno.

Questa sostituzione ha sancito ufficialmente la fine di un lunghissimo e tormentato periodo di infortunio per il centrocampista, un delicato calvario clinico che lo aveva tenuto lontano dai campi per tanti – troppi – mesi, privando i tifosi delle sue immancabili geometrie.

Un’ovazione del tifo azzurro

La reazione del pubblico partenopeo è stata letteralmente da pelle d’oca. Un’ovazione totale si è levata compatta da tutti i settori del Maradona. Come evidenziato dai presenti, si è trattato di un boato che ha sorpreso molti: un applauso scrosciante per rendere onore alla pura essenza del talento incarnata dall’ingresso del campione. Il pubblico di Napoli ha voluto così tributare il proprio “bentornato” a un leader tecnico assoluto.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto8 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×