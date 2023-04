Napoli, De Laurentiis: «In Italia serve una legge Thatcher, non sono veri tifosi»

Napoli, le parole di De Laurentiis: «In Italia serve una legge come quella della Thatcher. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti»

In occasione di un evento CONI, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato degli scontri avvenuti in curva nella sfida contro il Milan.

SCONTRI IN CURVA – «In Italia serve una legge come quella della Thatcher. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti. Viene però comunque permesso di entrare allo stadio e screditare l’immagine del vero tifoso o delle famiglie che sono allo stadio».

KO CONTRO IL MILAN – «Non sono preoccupato della sconfitta contro il Milan, è così che funziona la vita. Poi bisogna vedere alla lunga quali sono i risultati finali»

SPALLETTI-PIOLI – «Lo screzio? Ci può stare perché sono momenti in cui il risultato, sia che tu abbia vinto sia che tu abbia perso. Spalletti è uno uomo di gran carattere ma anche di grandissima educazione, Maldini avrà avuto i suoi motivi lì. Io non c’ero e l’ho visto solo nelle reiterate immagini televisive ma mi sembra tutto ingigantito dalle immagini televisive»