Napoli, difesa migliore d’Europa: Rrahmani-Anguissa muro invalicabile

Il Napoli ha la difesa migliore d’Europa. Merito di Rrahmani e Anguissa che non fanno passare nulla al centro

Il Napoli primo in classifica in Serie A deve questo primato anche alla solidità difensiva. I soli tre gol subiti in campionato la rendono la squadra meno battuta d’Europa, insieme ai campioni d’Europa del Chelsea. Il tutto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, grazie alla spina dorsale azzurra formata da Rrahmani e Anguissa: un muro azzurro che pace di bloccare qualsiasi avversario provi a rendersi pericoloso.

Il Napoli, sotto questo aspetto, è anche la squadra che concede meno tiri in porta: 25 in 9 partite, il che significa meno di 3 partita. E i partenopei sono anche coloro che fanno giocare meno il pallone agli avversari in area di rigore: 135 volte. Nessuno in Italia ha fatto meglio.