Napoli, Elmas ammette: «Era importante segnare, è stato un periodo difficile. La Supercoppa è il passato, dobbiamo raggiungere la Champions!»

Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni.

GOL – «Per me era importante segnare, è stato un periodo difficile: giocavo mediano ma mi sono trovato bene: sono sempre pronto e do il massimo. Sono contento prima di tutto per i tre punti della squadra».

OBIETTIVO – «Abbiamo vinto la Supercoppa, però questo è il passato. Adesso stanno tornando tutti, mancano McTominay e Lobotka, ci sono due partite prima della sosta per le nazionali e sappiamo quanto sono importanti. Dobbiamo raggiungere la Champions, speriamo di mantenere questo gruppo compatto per vincere e poi vedremo cosa succederà».

RUOLO – «In questo momento mi sento più centrocampista, perché sto giocando più da mediano però tutti sanno che mi sento trequartista. Cerco di dare il massimo, per fare quello che mi chiede il mister: posso giocare anche terzino, non è un problema, però mi trovo meglio da trequartista o esterno».