Napoli-Empoli: da Sarri a Hysaj, domani rivali ma quanti affari

Quanti affari sul mercato tra Napoli-Empoli. Da Lucenti e Dumitru fino a Hysaj, Tonelli e Maurizio Sarri

Vezzosi all’Empoli nel 1994-95 inaugurò una lunga lista di affari tra Napoli ed Empoli. L’allora presidente Corsi ingaggiò il difensore dei partenopei per tentare la scalata dalla Serie C. Nel 1999-2000 il percorso inverso lo fece Giorgio Lucenti. Nel 2010-2011 a Napoli arrivò il giovane Dumitru, per poi fare rientro alla base (in prestito) nella stagione successiva. Tanti, tantissimi gli affari tra De Laurentiis e Corsi, tra Napoli-Empoli, avversarie domani ma amiche sul calciomercato. Gli affari più recenti cominciarono nel 2014-15 con il prestito del portiere Sepe all’Empoli.

La stagione successiva il Napoli ingaggiò Mirko Valdifiori e il terzino Hysaj, inserendo nella trattativa anche Raffaele Maiello. Doppio scambio pure nella stagione 2016-2017, con Lorenzo Tonelli (ora alla Sampdoria) in azzurro e Omar El Kaddouri, ora al Paok Salonicco in Grecia, in Toscana. Affari anche nello scorso mercato con Sebastiano Luperto ceduto all’Empoli in B, a farsi le ossa. In totale sono 22 i milioni di euro sborsati da Aurelio De Laurentiis e finiti nelle casse dell’Empoli, a fronte di 1,2 milioni di euro incassati per l’operazione El Kaddouri. L’affare più grande però è stato indubbiamente Maurizio Sarri. La scommessa vinta da De Laurentiis che dopo Benitez ripartì da Sarri che ha chiuso per due volte al secondo posto e una al terzo.