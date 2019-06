Napoli, Fabian Ruiz spalanca le porte ad James Rodriguez – VIDEO

Napoli, Fabian Ruiz spalanca le porte ad James Rodriguez. Le parole del centrocampista spagnolo sul possibile approdo del colombiano

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Spagna e Belgio valida per la seconda giornata dell’Europeo Under 21, Fabian Ruiz ha detto la sua sul possibile approdo di James Rodriguez al Napoli.

Di seguito le parole del centrocampista azzurro: «È vero che ci sono voci di James al Napoli. Ancelotti lo ha avuto al Real. James è un giocatore importante che porta qualità. Sarei felicissimo se arrivasse al Napoli. È un grande e può aiutarci molto».